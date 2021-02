Landelijke primeur: ‘computer-ogen’ speuren naar tumor en infectie op longfoto’s bij ETZ

Op zoek naar de liefde, maar klaar met Tinder en andere datingapps? Tilburg heeft Salon de l’Amour

14 februari TILBURG - First dates voor singles in Tilburg, maar dan nét een beetje anders. Dat is Salon de l’Amour in Tilburg. Dus geen Tinder en andere datingapps, wel een match aan de hand van een vrolijke vragenlijst met vragen als: ‘Liever een frikandel of een viandel?’ Of: ‘Welk Winnie the Pooh karakter ben jij?’. Op Valentijnsdag zou het filosofische dating evenement in De Nieuwe Vorst plaatsvinden, maar wegens de coronamaatregelen is het tot nader order uitgesteld.