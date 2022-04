Lang wachten op een paspoort? In Goirle ben je meteen aan de beurt en ook in de rest van de regio is het goed op orde

TILBURG - Wachten totdat je een paspoort, rijbewijs of ander id-bewijs kunt aanvragen? Bij de balies in Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Loon op Zand en zelfs in Tilburg ben je vrij snel aan de beurt. Dat is in de grote steden anders. Daar loopt de wachttijd om een afspraak te maken soms zelfs op tot wel drie maanden.

Wie binnenkort op vakantie wil en een nieuw paspoort nodig heeft, kreeg het dinsdag misschien een beetje warm bij het nieuws dat gemeenten in Nederland kampen met lange wachttijden. Een tot drie maanden wachten op een rijbewijs of paspoort, het blijkt tegenwoordig heel normaal.

In Goirle kregen ze daar vandaag al wel vragen over bij de balie van burgerzaken. Moeten we ons haasten als we nog voor de zomervakantie een identiteitsbewijs willen aanvragen? Nee hoor, is daar het antwoord. In de meeste gevallen kun je dezelfde dag nog terecht om je reispapieren aan te vragen. En dat kan in elk geval op korte termijn.

Gewoon zoals te doen gebruikelijk aan de Vrijthof

In Oisterwijk is er niets aan de hand en ook in Hilvarenbeek kun je vrij snel terecht, hoewel de wachttijd daar standaard ietsje langer is dan in bijvoorbeeld Goirle. In elk geval word je in het gemeentehuis aan de Vrijthof binnen een of twee weken geholpen met je aanvraag. Zoals dat te doen gebruikelijk is in Hilvarenbeek. ,,Dan duurt het standaard nog minstens vijf werkdagen voordat het paspoort of het rijbewijs binnen is. Daar hebben we als gemeente verder geen invloed op", laat een woordvoerster desgevraagd weten.

In Tilburg merken ze wel wat meer drukte op dit moment. Dat is niet heel uitzonderlijk. ,,Regulier lukt het binnen vijf werkdagen, nu kan dat oplopen tot 10 werkdagen. In deze tijd is het altijd wat drukker", laat de woordvoerder van Tilburg desgevraagd weten.

Ook in Loon op Zand is het drukker dan normaal, al leid dat niet tot problemen, zegt een woordvoerder. ,,Normaal gesproken proberen we iemand binnen drie dagen te helpen, nu is dat twee weken, maar klachten hebben we daar niet over gehad.”

Waarom het drukker is dan normaal, weet de woordvoerder niet. ,,In ieder geval niet omdat we het druk hebben met het inschrijven met vluchtelingen zoals in sommige gemeenten het geval is. Misschien omdat er na corona weer meer mensen op vakantie gaan? Maar goed dat is gissen.” Wie overigens haast heeft en geen twee weken kan wachten, kan altijd nog een spoedaanvraag indienen, zegt de woordvoerder. ,,We kunnen ze in ieder geval altijd helpen.”