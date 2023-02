Lastig motto in Peeënrijk, maar genoeg fantasie in Dongense optocht

Bij de Peperbus­sen is het bal en gaan ze voor goud

LAGE MIERDE - De thema’s van zowel de jeugd als de grote prins kwamen in Lage Mierde prominent terug in de optocht. De jongeren van groep zes hadden zelfs beide slogans in hun creatie: ’t is weer bal, wij dansen voor goud’ Vervolgens dansten ze in stijl over de straat.