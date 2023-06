Lekker weer in Tilburg vandaag

Gesteggel met gemeente over recreatie­wo­ning: ‘Hoe haal je het in je bolle hoofd om een dwangsom op te leggen?’

DEN HAAG/TILBURG – Schandalig vindt een inwoner van Riel het. Gemeente Tilburg ging er volgens hem met gestrekt been in toen hij tijdens de coronapandemie langere tijd in zijn recreatiewoning woonde om zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden. ,,Covid was uitzonderlijk, maar dat betekent niet dat je wettelijke regels mag overtreden.”