Lelijke lege plek in het centrum van Hilvarenbeek wordt na 22 jaar aangepakt

Nu nog is 'Vrijthof 19' een parkeerplaats. Dat is het in de loop der tijd geworden nadat het huis dat daar stond in 2000 is gesloopt. In al die jaren werden gemeente en de eigenaren het niet eens over de invulling. Tot nu toe dus. Tot grote vreugde van de familie Coppens. ,,Frans zou trots zijn op dit plan", zegt zijn weduwe Ans Coppens over haar man die voor zijn dood nu elf jaar geleden al jarenlang in gesprek was met de gemeente.