Leonie kon altijd toveren met geld: ‘Maar nu ben ik uitgetoverd’

‘Onze toekomst­kerst gaat over het onvermogen van de mens om op dit moment iets te veranderen’

Stel, het is 2222. Hoe zouden mensen dan, in dat jaar, terugkijken op kerstmis 2022? Met die vraag gaan het zelfbenoemde rebellencollectief Pynarello en ‘schrijver die theater maakt’ Marjolijn van Heemstra aan de slag in het Cenakel in Tilburg.

