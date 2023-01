Levensgevaarlijke situatie achter een groen Tilburgs garagedeurtje: ‘Waterstofgas gebruiken ze in drugslabs’

Alleen als keeper heeft Willem II'er Verreth nog nooit gespeeld, nu is hij ineens centrale verdediger

Sinds een paar weken speelt Willem II met drie centrale verdedigers, verrassend genoeg is Matthias Verreth (24) één van hen. De Belg en zijn defensie-collega Wessel Dammers over het nieuwe systeem. ,,We waren soms kwetsbaar in de omschakeling.”

17 januari