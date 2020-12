Lichaam gevonden in water Middelbeers

Wat als die 200 kilo illegaal vuurwerk écht was ontploft?

2 december TILBURG - De grootste vuurwerkvondst tot nu toe dit jaar in Tilburg: 200 kilo in een garagebox in de Sibeliusstraat. ‘Levensgevaarlijk’, stelt de gemeente. Terecht, zegt een deskundige. Wat als het daar mis was gegaan?