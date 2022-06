Liever geen worstenbroodje bij de natuurbegraafplaats Esbeek, zelf geplukte bloemen zeer welkom

Cannabis als medicijn? Ja en er is behoefte aan meer onderzoek en meer soorten, zegt de minister

TILBURG - Het is in Tilburg niet meer toegestaan om voor medicinaal gebruik thuis vijf cannabisplanten te hebben. Maar wat is medicinale cannabis, soms populair mediwiet genoemd, eigenlijk? Waar wordt het gekweekt en wat is het verschil met coffeeshop-wiet?

9:04