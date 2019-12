Live | Boeren en bouwers voeren actie bij Amercentrale en distributiecentrum AH Tilburg, Brabantse wegen lopen vast

Nieuwe school Haghorst toch in dorpshart, ‘Gebied rond kanaal biedt kansen voor recreatie’

17 december HAGHORST - Als er in Haghorst een nieuw multifunctioneel schoolgebouw komt, moet dat ongeveer op de huidige plek van de basisschool komen te staan. Dat heeft de dorpscoöperatie in Haghorst besloten. Het eerdere idee om een nieuwe school te bouwen bij de sportvelden is daarmee van tafel.