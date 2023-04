LIVE | Lampen in lichtmasten floepen weer aan in stadion Willem II; duel met TOP begint iets later

VIDEO ‘Alphens jongetje’ toont de soldaat onder de helm: na eigen museum in Frankrijk staat Jean-Paul nu ook in het theater

ALPHEN - Jean-Paul de Vries heeft in Frankrijk een museum gevuld met zijn eigen oorlogstuig. Hoe dat zo gekomen is, vertelt hij sinds kort ook in het theater. Zijn droom: ,,Ook in het Alphen van mijn jeugd op de planken staan.”