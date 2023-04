LIVE | Willem II ongewijzigd in lunchwedstrijd tegen VVV

Wéér boom vernield in Leijpark, treurt parkfoto­graaf

TILBURG - Werden een tijdje geleden zes bomen met een hakbijl bewerkt in het Tilburgse Leijpark, nu is er in een gezonde boom gezaagd. Fotograaf Henk de Winter ziet het met lede ogen aan. ,,Er wordt gigantisch veel vernield.”