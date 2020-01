Lokale heffingen gaan flink stijgen: bekijk hier wat dat betekent voor jouw gemeente

Woningruil direct populair in Tilburg: 'dit is het ideale plaatje’

12:29 TILBURG - Je huurwoning ruilen met iemand anders. De woningbouwverenigingen in Midden Brabant bieden die optie sinds 1 januari aan met een gezamenlijke ‘marktplaats’. Die is direct enorm in trek. ,,Ideaal, mijn dochter was toe aan een eigen slaapkamer.”