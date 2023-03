Loon op Zand plaatst digitale verkiezingsborden: oude plakborden te klein voor twee verkiezingen tegelijk

Oosting viert officieuze rentree met een assist, Bokila schiet Willem II in oefenduel voorbij Sparta

Thijs Oosting heeft dinsdagmiddag zijn officieuze rentree in het eerste elftal van Willem II gemaakt. En met succes. De 22-jarige aanvaller deed iets minder dan 80 minuten mee in een besloten oefenwedstrijd tegen eredivisionist Sparta en was goed voor een assist. Het werd uiteindelijk 2-0, dankzij Jeremy Bokila.