Lopen langs religieuze gebouwen: het Kloosterpad komt eraan

Vrouw van paard gevallen in Loonse en Drunense duinen, traumaheli­kop­ter geland

13:31 UDENHOUT - Een vrouw is donderdagochtend van haar paard gevallen terwijl zij aan het rijden was in de Loonse en Drunense duinen. Onder andere een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische assistentie.