‘Luchtbuks Ria’ (99) is ziek en kan mogelijk voor het eerst niet schieten op de Tilburgse kermis: ‘Ik wil wel, maar het gaat niet’

Met uitzondering van de oorlog schoot Ria elke jaar een foto. Ze ging voor het eerst schieten op de kermis met vriendinnen. Schieten leerde ze van haar vader. Er verscheen een boek met foto's over haar en in de schouwburg was een expositie.”



Ze zit in haar stoel in haar appartement in zorgcentrum Het Laar. Ze heeft pijn en kijkt naar een bordje met een boterham met zwarte bessenjam. Eten valt haar zwaar. ,,Ik kan niet lezen, niet horen. Ik zit ben dol, draaierig, zit in de lappenmand. Ik schijn weleens eerder longontsteking te hebben gehad, maar toen was ik binnen enkele dagen opgeknapt.” Ze werd 24 juni 99 jaar en denkt dat ze daarna ziek is geworden.