Maaien op gazonhoogte? Niet meer in de Tilburgse bermen: ‘Gras mag tot 70 centimeter hoog groeien’

Hoge sprieten en weelderige plantengroei in de bermen langs Tilburgse wegen of in de veldjes her en der door de stad. Het gaat ervan komen nu de gemeente kiest voor ecologisch bermbeheer: de maaimachines gaan niet meer kort maaien om zodoende meer vlinders, bijen en andere insecten aan te trekken. Dat is weer voedsel voor vogels en kleine zoogdieren.