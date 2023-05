Maar dat was niet de afspraak: ondernemers ontgoocheld over afsluiten cityring, Korvel is woedend

Wat minder keus in het Tilburgse hamburger­aan­bod: WayBack Burgers failliet

TILBURG - Het Tilburgse hamburgerrestaurant Wayback Burgers is failliet. Het bezorgrestaurant van wat in Nederland een keten moest worden, kreeg in Tilburg zeer slechte recensies. Beide gingen open in een tijd dat de stad werd overspoeld door nieuwe hamburgerrestaurants.