Maawmuur gaat tijdelijk weg, maar komt zeker terug. ‘Deze muur hoort bij de stad’

TILBURG - De Maawmuur, die nu bij het Tilburgse stadhuis wordt verwijderd, komt zeker terug op een andere plek in de stad. Het kan zijn dat de roestkleurige muur opnieuw in de binnenstad opduikt, maar de kans dat het kunstwerk van cortenstaal een plek krijgt in een park of het buitengebied is minstens zo waarschijnlijk. Volgens wethouder Rik Grashof (GroenLinks) komt voor de zomer helderheid over de toekomstige locatie.

,,Laat ik duidelijk zijn”, zei de wethouder, ,,deze muur gaat niet weg. Die hoort bij de stad. We zoeken een nieuwe plek waarbij het van belang is dat de tekst van afstand duidelijk zichtbaar zal zijn. Dat kan ook in de open ruimte zijn. We spreken daarvoor met de kunstenaar en omwonenden. En je kunt de muur niet zomaar ergens plaatsen. Er zal ook een fundering moeten worden gemaakt.”

Groot transport

Op de Maawmuur staat ‘Wie geen fouten maakt maakt meestal niets’ te lezen. De muur is een ontwerp van de Tilburgse kunstenares Miranda Poel en is in 2012 geplaatst. Ze maakte het met architect Ad Roefs. Woensdag is een begin gemaakt met het ontmantelen van het kunstwerk. Dat is nodig voor de aanleg van het zogeheten Stadsforum, de nieuwe inrichting voor het gebied.

De muur wordt in drie delen geslepen waarna het donderdag met groot transport naar de opslag gaat bij staalconstructiebedrijf Reijrink in Esbeek. Vroeg op de donderdagochtend wordt een kraan geplaats waarmee de elementen worden opgetakeld. Kunstenaar Miranda Poel en de wethouder gaven symbolisch het startsein voor de verhuizing door een stukje van de constructie los te slijpen.

Muur stond verkeerd om

Miranda Poel zegt dat het werk eigenlijk al die jaren verkeerd om heeft gestaan. De tekst is vanaf de straat te zien, maar eigenlijk was het de bedoeling van de kunstenares dat politici het vanuit de raadszaal zouden lezen zodat ze zich steeds bewust zouden zijn van hun grote verantwoordelijkheid. Bij het ontwerpen van het kunstwerk liet Poel zich leiden door het mauwen dat zo typisch Tilburgs zou zijn. In de loop der jaren heeft ze ingezien dat dit mauwen overal voorkomt, mondiaal, in alle steden, onder alle mensen, en dat het de laatste jaren alleen maar is toegenomen.

De kunstenares zou haar Maawmuur het liefst terugzien op de huidige locatie, dicht bij het gemeentekantoor waar de besluiten voor mensen worden genomen, maar in het groen vindt ze een goed alternatief. ,,Daar komen we wel uit.”

De klimop die tegen de muur was gegroeid is eerder al verwijderd door een ploeg van Stadsbomen Tilburg. Zij hebben delen van de wingerd uitgedeeld.

Volledig scherm Maawmuur in Tilburg © Erik Van Hest