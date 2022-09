Man (21) die met schotwond werd gevonden in Tilburg, is opgepakt voor wapen- en drugsbezit

TILBURG - De man die zondagnacht met een schotwond in zijn been in de Bellinistraat in Tilburg werd aangetroffen, is aangehouden voor wapen- en harddrugsbezit. Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie donderdag.

Het is nog onduidelijk of hij zichzelf heeft verwond, of dat iemand anders het schot loste. Vlakbij de plek waar de man werd aangetroffen is een vuurwapen gevonden, legt een politiewoordvoerder uit. ,,Omdat er verder niemand in de buurt was, is de man aangehouden.”

,,Meneer is niet zo meewerkend met het afleggen van een verklaring. Daardoor is het moeilijker om te achterhalen wat er precies is gebeurd”, zegt de woordvoerder.

Op vrije voeten, maar nog wel verdachte

De man is nadat hij met de schotwond werd gevonden eerst naar het ziekenhuis gebracht. Daarna is hij aangehouden voor het bezit van een vuurwapen en harddrugs. Hij heeft de afgelopen dagen in de cel gezeten en is donderdag weer op vrije voeten gesteld. ,,Hij is nog wel verdachte in de zaak”, aldus de woordvoerder.

In de buurt van de gewonde man werd ook een vuurwapen gevonden. © Toby de Kort/De Kort Media