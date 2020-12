Man (25) uit Oosterhout urenlang vastgehouden en zwaar mishandeld na ‘date’ in Tilburg

TILBURG - Een 25-jarige man uit Oosterhout is eind november door meerdere mannen zwaar mishandeld, bestolen en van zijn vrijheid beroofd. Dat gebeurde na een date in Tilburg. Twee mannen (18 en 19) uit Tilburg zijn zondagochtend aangehouden. De politie sluit meer arrestaties niet uit en waarschuwt gebruikers van apps als Tinder of Grindr. Afspraakjes lopen de laatste tijd namelijk vaker uit op een drama.

De afspraak - gemaakt via een datingapp, de politie zegt niet welke - vond die 28e van november plaats in de omgeving van de Tilburgse Matterhornstraat. Als de date is afgelopen, wordt het slachtoffer volgens de politie plots door meerdere mannen belaagd. Zij mishandelen hem en houden hem enkele uren lang vast.

In die tijd bedreigt het groepje de Oosterhouter en maken enkele duizenden euro's buit. Het slachtoffer kan pas bellen voor hulp op het moment dat de mannen weggaan. Toegesnelde agenten treffen niet veel later een gewonde man aan. Een ambulance brengt hem naar het ziekenhuis.

De recherche start direct een onderzoek. Het duo dat zondagochtend is aangehouden wordt verdacht van diefstal met geweld, zware mishandeling en vrijheidsberoving. ,,Het team sluit meerdere aanhoudingen niet uit en vraagt de daders zich bij de politie te melden. De indruk bestaat dat deze verdachten mogelijk meer slachtoffers hebben gemaakt. Mensen die dit meegemaakt hebben en nog geen aangifte hebben gedaan, vragen we om dit alsnog te doen.”

Politie waarschuwt

Vorige maand waarschuwde de politie nog voor de gevaren van online daten. Dat gebeurde na enkele incidenten in Utrecht. Een jaar eerder werd een 35-jarige man uit Eindhoven al eens te grazen genomen tijdens een date in Dongen. ,,Er is hier soms schaamte om aangifte te doen. Wij nemen deze zaken hoog op en onderzoeken elke aangifte.”

Nu horecagelegenheden dicht zijn, vinden afspraken vaker thuis plaats. ,,Spreek bij voorkeur af in het zicht van andere mensen en niet thuis, op een verlaten plaats of in het donker”, zegt de politie hierover. Verder: ,,Probeer meer informatie in te winnen door bijvoorbeeld actuele foto’s te vragen en te bellen vóór het afspreken. Wees terughoudend met het geven van persoonlijke informatie.”