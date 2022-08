Man (34) zo zwaar mishandeld in Tilburg dat hij blijvend letsel overhoudt: viertal verdacht van poging doodslag

Landgoed Theo Quekel beheert landgoed De Oude Hondsberg: ‘Ik ben maar een schakeltje in het grote geheel’

OISTERWIJK - Theo Quekel beheert landgoed De Oude Hondsberg in Oisterwijk. Een mooi gebied, met een grote biodiversiteit. Maar de klimaatverandering is er inmiddels ook zichtbaar. De beheerder is er niet gerust op.

15 augustus