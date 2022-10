Man (60) van fiets geslagen en beroofd van geld en telefoon in Tilburg

Oktober­fest in Koepelhal Tilburg: ‘Het gaat hier om meer dan alleen bier zuipen’

TILBURG - ,,Jetzt geht’s los!’’ Dit weekend staan, zitten en springen meer dan duizend feestgangers gekleed in traditionele lederhose in de Koepelhal in Tilburg. Na twee jaar afwezigheid vanwege corona is het Oktoberfest terug. ,,Natuurlijk horen de pullen bier erbij, maar dit hele feest is ook echt een onderdeel van onze vriendschap.”

15 oktober