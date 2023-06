Man bedreigt winkelpersoneel, pikt fiets en spuugt naar agenten bij aanhouding in Berkel-Enschot

Tientallen woningen bij Tempeliers­weg in Haaren: de oude Tempeliers­hoe­ve wordt blikvanger nieuwe wijk

HAAREN - De gronden ten westen van de Tempeliersweg in Haaren zijn in beeld als bouwlocatie. Burgemeester en wethouders van Oisterwijk willen in beginsel meewerken aan een woonwijk. In het gebied is ruimte voor zo'n vijftig tot zestig woningen. De nadruk ligt op starters en senioren.