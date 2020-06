Man gewond bij opnieuw een schietpartij in Tilburg, ‘vrouw en zoontje zagen het gebeuren’

TILBURG - Aan de Dolomietenweide in Tilburg-Zuid is vrijdagmorgen een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie is op zoek naar de dader.

Volgens buurtbewoners is het slachtoffer twee keer in zijn been geraakt. De vrouw en het zoontje van het slachtoffer hebben het volgens hen zien gebeuren.

De schietpartij vond plaats op straat, tussen de parkeerplaatsen. Bewoners hoorden meerdere schoten. Het lijkt erop dat niemand van hen het daadwerkelijk heeft zien gebeuren. ,,Toen we naar buiten keken, zagen we hem op de grond liggen", aldus een van hen. Bewoners vertellen dat de man al eens is overvallen, voor zijn woning aan de Dolomietenlaan.

De politie heeft de Dolomietenweide afgezet voor onderzoek naar de schietpartij.

De politie heeft de Dolomietenweide afgezet voor onderzoek door de technische recherche. Getuigen hebben iemand zien wegrennen, aldus een woordvoerder. ,,We zijn op zoek naar mensen die mogelijk meer hebben gezien.” Volgens hem is het slachtoffer niet levensbedreigend gewond geraakt. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een burgernetmelding verspreid om de mogelijke dader op te sporen. De man zou ongeveer 25 jaar zijn en weg zijn gerend richting Stappegoor.