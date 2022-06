Man neergeschoten op bomvol terras in Tilburg, politie pakt verdachte na waarschuwingsschot en zoekt voortvluchtige

met videoTILBURG - Bij een schietpartij op de Heuvelring in Tilburg is zaterdagnacht één man gewond geraakt. Een agent loste een waarschuwingsschot, waarna een verdachte aan kon worden gehouden. Een tweede verdachte is voortvluchtig. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

De eerste melding van het schietincident kwam binnen rond 00.30 uur. Na het incident stapten twee verdachten in een witte auto en gingen ervandoor. Even later ging het tweetal te voet verder en loste een agent een waarschuwingsschot. Hierna werd een van de verdachten aangehouden. De andere verdachte rende door en sloeg op de vlucht.

Op het moment van de schietpartij was het erg druk in de binnenstad bij horecagelegenheden en bij Festival van het Levenslied. De politie zette de omgeving af, waardoor bezoekers van het muziekevenement via andere straten naar huis moesten gaan. Volgens omstanders stonden meerdere mensen bij het afzetlint, omdat ze door de afzetting niet meer bij hun fietsen konden komen.

Even later schreef de politie in een bericht dat agenten de situatie op de Heuvelring onder controle hadden. Bezoekers van het centrum van Tilburg waren daardoor niet meer in gevaar.

Een 42-jarige Tilburger zat net na middernacht samen met zijn vrouw op het terras van cocktailbar Ibiza toen het schuin achter ze gebeurde. ,,Ik ben geschoten.” Dat hoorde hij het slachtoffer nog uitbrengen voor hij ineenzakte. ,,We wilden eindelijk samen weer eens een drankje pakken op een terras. Krijg je dit.”

Onderzoek

Op de Heuvelring ging het onderzoek naar het incident door. De recherche kwam daar rond 02.00 uur aan. Over de aanleiding van de schietpartij kan de politie nog niks melden. De aangehouden verdachte zit vast op het politiebureau.

