Man schiet met luchtbuks in Goirle, 30-jarige verdacht van poging tot zware mishandeling

Vuurdoop van Spoorpark Live geslaagd: ‘Wat een sfeer en wat een plek’

TILBURG - Van ,,Heet, Barend’’ en gratis zonnebrand op zaterdag naar ,,Muziek is muziek, of de zon nou schijnt of dat het regent’’ in poncho op zondag. Het contrast in het weer kon haast niet groter tijdens het tweedaagse Spoorpark Live, maar dat mocht de pret niet drukken. Dankzij het gemoedelijke sfeertje, namen als Kensington, Di-rect en Krezip en een silent disco op de Kempentoren kan er worden teruggekeken op een geslaagde eerste editie van het festival.

20 juni