Man uit Diessen krijgt ontslag op staande voet omdat hij weigert hele dag webcam aan te zetten

Tilburger stal seksspeel­tjes voor zijn vriendin en cognac en zei toen zelf: ‘bel de politie maar’

TILBURG/BREDA - De seksspeeltjes had hij meegenomen voor zijn vriendin, het zwembad omdat het warm was en toen de Tilburger met dure cognac de Gall & Gall uitliep in Hilvarenbeek riep hij: ‘Bel de politie maar’. ,,Ik dacht, pak me maar op. Dan hebben mijn ouders tenminste even rust.”

4 oktober