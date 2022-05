Man wordt tientallen meters meegesleurd en overlijdt bij ongeval Besterdplein Tilburg, twee aanhoudingen

TILBURG - Een man die maandagavond nog even zijn hond aan het uitlaten was, is overleden na tientallen meters te zijn meegesleurd door een auto op het Besterdplein in Tilburg. De twee vermoedelijke inzittenden zijn aangehouden in een broodjeszaak op de hoek van de Besterdring en de Veldhovenring. Daar stond ook de gedeukte auto van het ongeval stil.

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur bij de oversteekplaats met stoplichten op het Besterdplein, ter hoogte van de Wibra. Het slachtoffer zelf kwam pas weer op de grond aan de andere kant van het plein, vertellen omstanders. Tussen de plek van de aanrijding en de plaats van het slachtoffer ligt een zee aan brokstukken, maar ook nog een paar schoenen.

De man zou op slag dood zijn na het ongeval, vertellen omstanders. Familieleden herkenden het slachtoffer enige tijd later al aan de schoenen op straat. De automobilist is na het ongeval nog een stuk verder gereden. Pas helemaal aan het eind van de Besterdring, aan het begin van de Bisschop Sonniusstraat, werd de auto met een Duits kenteken geparkeerd. De twee bestuurders werden tijdelijk opgevangen in de broodjeszaak op de hoek van de Besterdring en de Veldhovenring. Hier zijn de twee uiteindelijk ook door de politie aangehouden. Bij de broodjeszaak was maandagavond niemand voor commentaar beschikbaar.

Veel omwonenden hebben de harde klap gehoord. In verband met het onderzoek waren er twee plaatsen delict afgezet. De plek waar de voetganger is overleden en de locatie waar de betrokken auto is gevonden. Deze locaties werden 's nachts nog afgezet met zwarte doeken. Ook doet de politie onderzoek in de broodjeszaak.

Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld. Omwonenden klagen wel dat er erg hard wordt gereden op de Besterdring, met soms ‘bizarre’ inhaalacties. Ook is onduidelijk hoe het met de hond is: deze zou zijn weggelopen.

Een voetganger overleed bij het ongeluk op het Besterdplein.



