Mannen (24 en 25) opgepakt voor vernieling elektrisch hek tijdens boerenovertrek in Moergestel

Te veel ganzen? Tilburg laat eieren insmeren met maiskiem­olie: ‘Op pad met een emmertje’

TILBURG - Hoeveel ganzen er precies in Tilburg vertoeven? Niemand die het weet, maar om de populatie in bedwang te houden grijpt de gemeente in: eieren worden ingesmeerd met olie. Die kun je gewoon in de winkel kopen, maar het is ‘nadrukkelijk’ niet de bedoeling dat inwoners zelf gaan smeren.

29 april