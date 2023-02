Mannen (28 en 29) mishandelen en beroven vrouw in Tilburg, verdachte onder invloed van harddrugs

TILBURG - Twee Tilburgse mannen (28 en 29) zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor een poging tot diefstal met geweld. Ze zouden een 19-jarige vrouw uit Tilburg hebben beroofd van haar tas met inhoud. Ook zouden ze de vrouw en haar vriend (22) uit Waalre hebben mishandeld.

Het vrouwelijke slachtoffer was in de nacht met haar vriend op weg naar huis toen ze werden aangevallen door twee mannen in de Atelierstraat. De vrouw viel. De belagers bleken haar handtas te hebben gestolen.

De politie schakelde de medewerkers in van Cameratoezicht van de gemeente Tilburg. De verdachte (de 29-jarige Tilburger) was kort voor de beroving al door de politie het centrum uitgestuurd. Hij was daar betrokken bij een opstootje.

Zijn gegevens werden genoteerd. Niet veel later vonden de agenten hem en de tweede verdachte in een woning in Tilburg. De mannen werden aangehouden.

Tilburger (29) onder invloed harddrugs

De politie vroeg de mannen mee te werken aan een ademanalyse. De 29-jarige verdachte wilde daar niet aan meewerken. Wel deed hij een speekseltest. Daaruit bleek dat hij onder invloed van harddrugs was.

De 28-jarige verdachte werkte nergens aan mee volgens de politie. ‘Het weigeren van een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik is strafbaar. Het kan in dit geval door een rechter worden meegewogen in de straf die de verdachte kan krijgen.’

De Tilburgers zitten vast voor nader onderzoek en verhoor.