Mannen die om het leven kwamen bij ongeluk in Spanje kwamen uit Tilburg en omgeving

Cycleaning is de wasstraat voor je racefiets: ‘Bij een goede fietstocht hoort het schoonma­ken’

1 september GOIRLE – In een garage in Goirle waar auto’s staan te blinken of nog door de carwash heen moeten, poetst Chris Vermeer met zijn schoonmaakbedrijf Cycleaning racefietsen, mountainbikes en elektrische fietsen. ,,In Nederland heb ik het nog niet eerder gezien.”