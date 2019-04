Mannen rijden op scooter door Tilburg, scooter in 2018 gestolen in Geldrop

Ingeblazen stro maakt vernieuwde Udenhoutse sporthal De Roomley uniek

9:40 UDENHOUT - Zou de bevolking van Udenhout zich ervan bewust zijn? Volgend jaar april beschikt het dorp over een sporthal die in Nederland zijn gelijke niet kent. ‘All electric’ en zelfvoorzienend. En uitstekend geïsoleerd, want anders werkt dat niet. Het materiaal: stro. En dat is op deze schaal uniek.