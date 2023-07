Marieke (42) werd na twee jaar in de coronazorg zelf ziek: ‘Long covid is heel moeilijk aan anderen uit te leggen’

Update Motorrij­der (27) uit Kaatsheu­vel overleden bij ongeluk in Moergestel

MOERGESTEL - Een 27-jarige motorrijder uit Kaatsheuvel is dinsdagavond overleden bij een ongeluk aan de Akkerweg in Moergestel. Een groep van vier motorrijders was samen aan het rijden, maar bij de rotonde ging het mis.