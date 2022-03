Marlies raapt al veertien jaar zwerfafval op in de Reeshof: ‘Ik ben begonnen toen niemand het deed’

Veertien jaar al ruimt ze afval op in de Reeshof. Het begon in het Reeshofbos, bij haar om de hoek. „Met de werkgroep Reeshofbos zijn we een keer vuil gaan ophalen dat daar rond een visvijver lag. Dat was zo’n ongelofelijke zooi. We hebben twintig zakken afval verzameld. We besloten om dat eens in de maand te doen. Dat werd een groepje van zeven vrouwen. Eerst samen koffiedrinken, en dan het bos in. We haalden per persoon een zak vol vuil op. Dat groepje is gestopt. Mensen gooien er nauwelijks meer iets weg.”