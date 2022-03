Mart P. blijft zijn liefde verklaren aan zijn vermeende slachtoffer, het OM wil nu tbs

Vermeende stalker vraagt zijn slachtof­fer in de rechtszaal ten huwelijk: ‘Ik hou van jou, dat blijft zo’

BREDA/GILZE EN RIJEN/GOIRLE - ,,Schat, wil je met me trouwen?” Mart P. buigt zich in de rechtbank voorover naar de vrouw die hij maandenlang gestalkt en bedreigd zou hebben. Hij houdt iets omhoog in een zakje, wellicht een ring. Terwijl een van de rechters net heeft gevraagd of de verdachte bereid is om zijn ex-vriendin uit Goirle met rust te laten.

19 november