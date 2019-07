Mary (94) uit Hilvarenbeek is de oudste burgemeester van Engeland

Het is een druilerige maandagochtend in Newton Aycliffe, een plaatsje ten zuiden van Newcastle upon Tyne. Op een parkeerplaats naast een somber winkelcentrum, klinkt het geluid van een doedelzak. Een piper blaast zich warm voor de ceremonie die zo meteen plaatsvindt aan de overkant van de straat. Daar staat St. Clare’s Church, een geel bakstenen kerkje dat meer weg heeft van een buurthuis.



Terwijl een handvol belangstellenden zich verzamelt zich bij het oorlogsmonument voor de kerk, wordt burgemeester Mary Dalton door haar secretaresse voorgereden. Uit de auto stapt een kleine, maar kranige 94-jarige dame. Even zoekt ze haar balans onder het gewicht van haar zware, gouden ambtsketting. Maar dan stapt ze kordaat op de aanwezige militairen af. ,,How are you, Mary?”, klinkt het overal hartelijk. ,,Good to see you again.”