Max Hermens nieuwe captain van Tilburg Trappers: ‘Ik was er wel door verrast’

Trap­pers-goa­lie Ruud Leeu­westeijn: ‘Natuurlijk heb ik met de coach gesproken’

Het is nog hartje zomer, maar de ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn zaterdag al begonnen met hun voorbereiding op de competitie. Ook goalie Ruud Leeuwesteijn was - ondanks alles - toch weer van de partij in Dordrecht.