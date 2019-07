Meer dan een uur vertraging op A58 Tilburg richting Eindhoven door ongeluk

In Brabant tempera­tuur ver boven de 30: Gil­ze-Rij­en en Eindhoven richting 34 graden

16:14 Al heel wat dertigers zijn dinsdagmiddag in Brabant te zien. In Eindhoven is het rond 16.00 uur zelfs al 34,4 graden en in Gilze-Rijen is 33,8 graden gemeten. In Volkel stijgt de temperatuur tot 32,7 en in Woensdrecht is het 32,7 graden.