Meer dan helft jongeren heeft psychische klachten, een op de vijf is een zware drinker

Extra raad in Goirle over bestuurs­cri­sis op initiatief van oppositie­par­tij Gezond Verstand

GOIRLE - Op initiatief van Gezond Verstand is er dinsdag een extra vergadering van de Goirlese gemeenteraad over het uitblijven van een nieuwe wethouder. Volgens de grootste oppositiepartij is daarmee sprake van een bestuurscrisis.