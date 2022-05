Meer leven in Landpark Assisië in Biezenmortel en meer verbinding met de omliggende dorpen

Om te beginnen: wat is Theaterroute Nabij nu precies?

„Het is een begeleide wandeling die bezoekers langs voorstellingen van vier gezelschappen voert. Die duren elk een half uur. Dus je bent de hele middag onder de pannen. Sommige zijn komisch, zoals de voorstelling van EELT over de mislukte regisseur Charles Atant. Hij vraagt de mensen naar hun dromen, wensen en herinneringen. Violiste en zangeres Claire Adams is een van de acteurs. Ook de Zwermers, bekend van Oerol, zitten in de route. Door zich steeds te verkleden en andere rollen aan te nemen, laten ze zien hoe het uiterlijk de identiteit van mensen bepaalt. Zij wonen tegenwoordig op het terrein van Assisië. Verder is er duo No Nonsense dat mislukkingen probeert op te lossen door middel van acrobatiek.”