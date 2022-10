Meerdere appartementen ontruimd bij grote brand in centrum Tilburg

Elk jaar komen er 7000 films uit, Jasper Naaijkens pikte er 17 uit voor Film Festival Tilburg: ‘Sommige mensen gaan ze allemaal zien’

TILBURG - Als vijfjarig jongetje had hij een rolletje in Het Phoenix Mysterie, een film die zich in Tilburg afspeelt. Nu steunt Jasper Naaijkens (39) Brabantse filmmakers en zet hij zijn schouders onder het 013 Cinecitta Internationaal Film Festival dat woensdag begint.

26 oktober