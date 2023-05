Meerderheid moeraseiken bij Beekse Kennedylaan moeten plat, maar 6 van de 19 zijn in elk geval gered

Afsluiting cityring? Kan me niet lang genoeg duren!

TILBURG - De Tilburgse cityring gaat in 2024 twee maanden op slot, ondanks het eerdere voornemen om altijd één rijbaan open te houden tijdens de geplande werkzaamheden. Misschien ontdekken we in die maanden wel dat we er helemaal geen rijbaan meer nodig hebben, zo is de hoop van Frank van Pamelen.