Mening | Fietsen voor het goede doel: goed dat we de broeders en zusters niet vergeten

Het Weer Bewolkt en enige tijd regen in Tilburg vandaag

Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag neemt toe in Tilburg, met vanmiddag regen. De temperatuur stijgt tot 26 graden en de wind is zwak, windkracht 2. Vanavond is het bewolkt met kans op onweer en koelt het af tot ongeveer 22 graden.