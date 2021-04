Met de hele familie de kievit beschermen in Haghorst. ‘Pretgevoel als je eitjes vindt’

Als net buitengelaten jongvee huppelen de drie kinderen van Martijn Smets het grasland achter de boerderij aan de Wijnhovenstraat in. ,,Hier moet ook ergens een kievitsnestje liggen!”, roept zoon Teye (8) opgewonden. Zijn broer Krijn (12) heeft het bewuste nestje al snel gespot, tussen het malse gras. ,,Het zijn bijna altijd vier eitjes”, weet hij. De camouflagekleuren en bruine spikkels zorgen dat de eieren voor de leek zomaar te missen zijn, maar melkveehouder Martijn Smets en ook zijn kinderen hebben er inmiddels oog voor. ,,We weten waar alle nestjes liggen, maar we gaan er niet te vaak heen”, onthult dochter Caia (14). ,,De ouders vliegen dan soms weg, omdat ze bang worden.” Krijn vertelt: ,,Meestal vinden we kievitsnestjes, maar soms ook van grutto’s, wulpen of scholeksters.”