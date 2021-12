Met de komst van Bäckerei Krümel gaat er geen eigen brood meer mee naar de Efteling

Met de opening van de Bäckerei is het Max en Moritzplein in de Efteling compleet. Als men op het plein aankomt waant men zich in een dorp in de Alpen. ,,Dat was ons streven bij de aanvang van dit project", zegt Melvin van Brakel, projectmanager horeca. ,,Na anderhalf jaar hard werken kunnen we trots zijn op het resultaat. De bobsleebaan heeft plaats gemaakt voor de Max en Moritz achtbaan en tegenover de Bäckerei is het voormalige snackrestaurant veranderd in Frau Boltes Kuche. Tijdens de wervingscampagne voor de Bäckerei hebben we de juiste mensen gevonden om onze gasten te bedienen.”