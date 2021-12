Met menu ‘op tijd aan tafel’ tackelt restaurant Renzo de lockdown

Op de hoek van het Kloosterplein aan de Tilburgseweg in Goirle is in een opvallend monumentaal pand restaurant Renzo gehuisvest. Via de hal met kunst aan de muur, een kijkje in de keuken van chef Joost Grasman, komen we in het restaurantgedeelte. Na de QR-controle krijgen we een tafel aangeboden. Aan de met ornamenten bewerkte plafonds hangen enorme kroonluchters. De raampartijen zijn aangekleed met paarse gordijnen. Op de houten vloer staan stoere houten tafels. Géén stoel is hetzelfde qua vorm en kleur. In het midden brandt een verwarmend vuur achter glas. In nissen staan allerlei snuisterijen verstopt.