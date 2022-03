Met moppen en plaatjes is lezen toch niet zo saai: De Groene Parel heeft eerste schoolbieb van Oisterwijk

Tilburg komt opnieuw met ‘dringend advies’ aan provincie over omstreden mestfa­briek

TILBURG - Het Tilburgse college heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten opnieuw aangedrongen op het intrekken van de vergunning voor een mestfabriek in Tilburg-Noord. Volgens de gemeente is niet aangetoond dat de gevolgen voor de omgeving en het milieu binnen de toegestane normen blijven.

27 maart