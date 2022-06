Met slagersmes bestormden jonge mannen uit Den Haag en Tilburg vol terras: ‘Klanten werden de stuipen op het lijf gejaagd’

Oisterwijk puzzelt met zijn milieustra­ten

OISTERWIJK - Zeven scenario's voor de burger die in de gemeente Oisterwijk zijn afval weg wil brengen? Ton van den Berg, die een aanhanger groen uit zijn tuin aan het lozen is, kijkt ervan op: ,,Ik neem aan dat het openhouden van deze milieustraat in Oisterwijk en die in Haaren er ook tussen zit?”

