Michel verhuisde voor de liefde naar Tilburg: 'Het was toeval dat we elkaar weer tegenkwamen'

De een is geboren en getogen in Tilburg en de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Bij Michel Deneef is dit laatste het geval. Hij ging 37 jaar geleden samenwonen in Tilburg met Hanneke.

“Veertig jaar geleden was het op een feestje in Leuven liefde op het gezicht. Ik was toen 20, Hanneke was 18 jaar. Door pure toeval kwamen wij elkaar enkele maanden later weer tegen. Toen was het raak. We schreven honderd brieven aan elkaar. Zo’n brief deed er van België naar Nederland soms vijf dagen over! Ik moest zelfs soms drie tot vier dagen wachten op een brief. En ik werd maandelijks door mijn vader geconfronteerd met een dure telefoonrekening door alle telefoongesprekken naar Nederland.”

Net gebouwde McDonald’s

Na een verhuizing naar Antwerpen – een treinkaartje naar onze stad was vanaf daar goedkoper – volgde de emigratie naar Tilburg. “Het was een cultuurshock om 37 jaar geleden definitief naar Tilburg te verhuizen. In die tijd was het nog een stad waar de McDonald’s in het centrum net gebouwd werd. Een avondje stappen in de Gallery eindigde om 1.00 uur. Terwijl ik in België gewend was om veel langer door te gaan. Ook de warme pistoletjes op zondag miste ik enorm. Er waren geen bakkers open. Daarom reden we soms maar naar Poppel voor een ‘Belgisch’ ontbijt.”

Melden bij de vreemdelingenpolitie

Het grootste ’trauma’ vlak na de verhuizing? Daar hoeft Michel niet lang over na te denken. “Toen ik mij moest melden bij de vreemdelingenpolitie omdat ik illegaal in Nederland bleek te wonen! Ik betaalde een boete, maar werd verplicht een Nederlands nummerbord te plaatsen op mijn Belse auto!”

Thuisgevoel in Tilburg

Na de eerste shock kwam gewenning. “Dankzij het hockeyen bij Forward, mijn eerste Nederlandse baan bij Melis gieterijen en deelnemen aan carnaval voelde ik mij snel welkom in Tilburg. Ondertussen ben ik supertrots op de ontwikkelingen en de mensen en makers in en van de stad. Ik voel mij hier helemaal thuis.”

Belg tot in de kist

Michels moeder woont nog steeds in Leuven. Zijn broers en zus hebben hun thuis in Leuven, Brussel en Antwerpen. Maar de kinderen van Michel en Hanneke? Die dragen de Nederlandse nationaliteit. En Michel zelf? “Ik blijf Belg tot in de kist. Ook zal ik altijd een fervent supporter van de Rode Duivels zijn, maar wel met een Willem II-seizoenskaart.”

